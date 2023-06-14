В 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей

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ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году. По новой оценке банка, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% – рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Этому способствуют увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году, рынок продолжает динамично расти. По оценке банка, за январь-июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% – рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.

Основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья. При этом в результате ухода от так называемых «околонулевых» программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент», – прокомментировал Анатолий Печатников.