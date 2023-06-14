В Северском зоопарке поселился пятимесячный гималайский медвежонок

Фото: Северский природный парк

В Северском зоопарке появился пятимесячный гималайский медвежонок из Барнаульского зоопарка. Девочка чувствует себя хорошо, сейчас сотрудники придумывают ей имя, сообщили в зоопарке.

«В нашей звериной семье пополнение - из Барнаульского зоопарка к нам приехала малышка, девочка гималайского медведя, возрастом около 5 месяцев», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка рассказали, что первое время маленькая медведица очень стеснялась, пыталась спрятаться или залезть в клетке куда-нибудь повыше. Но сейчас она чувствует себя комфортно: хорошо кушает, играет с игрушками, спит по расписанию.

В Северском зоопарке имеется богатый опыт содержания гималайских медведей. Долгое время здесь жила пара таких медведей: самка по кличке Глаша и самец по кличке Гоша, у которых ни раз рождались гималайские медвежата. Впоследствии они разъехались по зоопаркам страны.

«Поэтому приобретая в наш зоопарк девочку гималайского медведя, мы надеемся на дальнейшее успешное содержание и разведение этих удивительных животных», — добавили сообщении.

Сейчас сотрудники зоопарка просят жителей города помочь придумать имя медвежонку. Свои варианты можно прислать в комментариях к записи во «Вконтакте» до 20 июня.