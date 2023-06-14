В Томской области действует 21 лесной пожар на площади 5 тысяч га

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В Томской области за прошедшие сутки ликвидировали четыре лесных пожара. В регионе действуют 21 пожар, сообщили в областной администрации.

«За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 4 лесных пожара. В настоящее время действует 21 пожар на общей площади 5 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожары необходимо тушить на севере Томской области. Работы по ликвидации огня усложняют порывистый ветер, грозы и отдаленность территорий, охваченных огнем.

В тушении приникают участие не только специалисты лесопожарной службы Томской области, но и со всей страны. Для стабилизации обстановки в регион привлекли 168 человек из федерального резерва и 116 — из авиаотделений других регионов.

Также сегодня в регион прибудут 39 парашютистов-десантников, летчик-наблюдатель и вертолет Ми-8МТВ с увеличенной дальностью полета, оснащенный дополнительными баками и топливозаправщиком.

Ситуация с лесными пожарами находится на контроле как регионального оперативного штаба, так и Федерального агентства лесного хозяйства.