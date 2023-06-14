В середине июня в Томской области ожидаются дожди и +18 градусов

В Томской области в середине июня средняя температура составит +18 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томской области во второй декаде июня не прогнозируется аномальной жары. Максимальная температура воздуха в областном центре ставит +25 градусов. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По данным синоптика, среднедекадная температура во второй декаде июня в регионе составит +16…+18 градусов. Такая температура в пределах нормы.

По области ночная температура прогнозируется +4…+9 градусов, местами до +15 градусов. Днем температура будет подниматься до +15…+20 градусов, в отдельные дни до +25 градусов.

В Томске по ночам ожидается +6…+8 градусов, иногда будет подниматься до +13 +15 градусов, днем — +18…+20, в отдельные дни +23…+25 градусов.

Также в Томске и области в большинстве дней декады ожидаются дожди и грозы.