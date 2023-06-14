В Томской области пьяный мужчина силой забрал куртку у знакомого

Фото: Ксения Высотина

В Бакчарском районе Томской области местный житель забрал куртку односельчанина, угрожая ему расправой. Мужчину ждет суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2023 года пьяный мужчина на одной из улиц районного центра встретил знакомого. Ему понравилась надетая на нем куртка, и он попросил отдать ее, однако получил отказ.

«Желая все же обзавестись новым предметом гардероба, обвиняемый ударил односельчанина кулаком в живот, после чего снял с него куртку. В ответ на просьбы вернуть одежду он пригрозил расправой, после чего скрылся с похищенным», — говорится в сообщении.

В отношении 42-летнего мужчины утвердил уголовное дело по обвинению в грабеже.

Уголовное дело направлено в Бакчарский районный суд для рассмотрения.