Заброшенный дом сгорел в ночь на 14 июня в Томской области

В Томской области сгорел заброшенный дом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В поселке Катайга Верхнекетского района Томской области сгорел заброшенный брусовой дом в ночь на 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил дежурному в 0:51. Возгорание произошло в заброшенной двухквартирном брусовом доме, с обеих сторон к нему был пристроены тесовые веранды.

«В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома со стороны одной квартиры, частично обгорела обрешетка крыши над второй квартирой, сгорела тесовая веранда со стороны квартиры. Общая площадь пожара 70 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Огонь удалось ликвидировать в 03:35. Причина пожара устанавливается.