В Томске воздух прогреется до +19 градусов в среду

В Томске 14 июня ожидается +19 градусов. Фото: Ксения Высотина

В среду, 14 июня, в Томске прогнозируют переменную облачность и +19 градусов тепла, сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В городе будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, местами порывы достигнут до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+19 °С.

В Томской области в среду днем по северо-западу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура днем составит +17…+22 °С.