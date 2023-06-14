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НовостиОбщество14 июня 2023 0:05

В Томске воздух прогреется до +19 градусов в среду

Осадков не прогнозируется
Алёна Мищенко
В Томске 14 июня ожидается +19 градусов.

В Томске 14 июня ожидается +19 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В среду, 14 июня, в Томске прогнозируют переменную облачность и +19 градусов тепла, сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В городе будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, местами порывы достигнут до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+19 °С.

В Томской области в среду днем по северо-западу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура днем составит +17…+22 °С.