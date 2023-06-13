Еще 40 человек и вертолет направят на борьбу с лесными пожарами в Томской области

Сейчас в регионе действуют 18 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Обстановка с пожарами в Томской области, особенно на севере региона, остается непростой. Сейчас в области действуют 18 лесных пожаров, общая их площадь составляет 6000 гектаров, такие данные приводит департамент лесного хозяйства региона. На помощь в борьбе с ними скоро направят дополнительные силы из федерального резерва ФБУ «Авиалесохрана».

«Речь идет о 39 парашютистах-десантниках, летчике-наблюдателе и вертолете Ми-8 МТВ с увеличенной дальностью полета, дополнительными баками и топливозаправщиком», - сообщили в департаменте.

Сейчас помощь Томкой области в борьбе с лесными пожарами оказывают 285 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Новосибирской, Архангельской областей, Красноярского и Приморского краев. Пожары сейчас действуют на заболоченных и отдаленных территориях, добираться до которых непросто. Сильный ветер и грозовая активность тоже не способствуют тушению огня. Напомним, что высокая пожароопасность сохранится в Томской области до 16 июня.