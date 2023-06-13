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НовостиОбщество13 июня 2023 12:57

В Кировском районе Томска убрали более 1300 незаконных объявлений и надписей

Сотрудникам администрации помогали школьники
Александра Тайбатрова
В Кировском районе Томска прошел очередной рейд по уборке незаконной рекламы

В Кировском районе Томска прошел очередной рейд по уборке незаконной рекламы

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Кировском районе Томска прошел очередной рейд по уборке незаконной рекламы, отчитались в мэрии города. Работу проводили сотрудники администрации района и школьник отряда «Пятая четверть». Чиновники сняли 900 незаконных объявлений.

«Школьники убрали около 450 нелегально размещенных объявлений и закрасили 20 надписей на домах», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Объявления и надписи убирали на улицах Усова, Карташова, Белинского, Елизаровых и на проспекте Кирова. Кроме незаконной рекламы, с этих улиц убрали и случайный мусор. Томичи также могут поучаствовать в борьбе с незаконной рекламой. Сделать это можно через приложение «Наш Томск».

Напомним, что в Томске продолжают ремонтировать улицы по нацпроекту.