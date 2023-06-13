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НовостиОбщество13 июня 2023 11:48

Прокуратура потребовала установить границы пяти природных территорий в Томской области

Иски рассматривает суд
Александра Тайбатрова
Иски прокуратуры направлены в суд. Фото: Сиб.фм

Иски прокуратуры направлены в суд. Фото: Сиб.фм

Томская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала определить границы, а также режим охраны и использования пяти особо охраняемых природных территорий. Пресс-служба ведомства сообщает, что речь идет про минеральный родник с геологическим обнажением «Скала Дюймовочка», долину реки Басандайки, долину реки Малая Киргизка, лесопарк у деревни Киргизка и сосновый бор в Тимирязевском.

«Территории были образованы еще в 2007 году, но точные границы и режим охраны для них не определены», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Иски о признании бездействия незаконным направлены в суд для рассмотрения. Также прокуратура требует обязать мэрию Томска подготовить соответствующие документы по этим уникальным территориям. Прокуратура будет контролировать, как ведется работа по сохранению территорий.

Напомним, что СК проверит информацию о продаже некачественного алкоголя в Томске.