Высокая пожароопасность сохранится в Томской области до 16 июня

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В Томске и области с 14 по 16 июня сохранится высокий класс пожароопасности. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

По информации томского гидрометцентра, в Томске и области с 14 по 16 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность – 4 и 5 класс. Томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

Особый противопожарный режим в Томской области действует с 15 мая. В этот период в городе запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

На территории города продолжается ежедневное патрулирование в населённых пунктов и в лесах. Также усилена профилактическая работа с населением.