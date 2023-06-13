СК проверит информацию о продаже некачественного алкоголя в Томске. Фото: Сиб.фм

СК по Томской области проверит информацию о том, что в магазине на улице Гагарина в Томске продают некачественный алкоголь. Такое сообщение было размещено в интернете.

«Следователи проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», - уточнили в пресс-службе СК по Томской области.

В ходе проверки следователи оценят, продают ли в магазине продукцию, которая не отвечает правилам безопасности.

Напомним, что в Томской области специалисты взяли на контроль ситуацию с опасным для жизни пивным напитком «Мистер сидр».