СК проверит информацию о продаже некачественного алкоголя в Томске. Фото: Сиб.фм
СК по Томской области проверит информацию о том, что в магазине на улице Гагарина в Томске продают некачественный алкоголь. Такое сообщение было размещено в интернете.
«Следователи проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», - уточнили в пресс-службе СК по Томской области.
В ходе проверки следователи оценят, продают ли в магазине продукцию, которая не отвечает правилам безопасности.
Напомним, что в Томской области специалисты взяли на контроль ситуацию с опасным для жизни пивным напитком «Мистер сидр».