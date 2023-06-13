Томичам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год для проверки здоровья Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врачи советуют регулярно проводить обследования своего организма, чтобы обнаружить возможные проблемы со здоровьем еще до проявления симптомов. В том числе каждый год нужно сдавать необходимые анализы. Какие именно, «АиФ-Томск» рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Все, кто старше 30 лет, а особенно тем, кто имеет проблемы с весом, я рекомендую раз в год сдавать анализы на такие биохимические показатели, как глюкоза, холестерин, железо, триглицериды», - объяснил специалист.

Также полезным будет общий анализ крови, поскольку в него включены такие важные параметры здоровья организма, как наличие воспаления, уровень свертываемости крови. Если параметры выше или ниже нормы – это признак того, что нужно обратиться к специалисту.

Для проверки работы печени и почек врач-инфекционист Поздняков посоветовал сдавать биохимию и обращать внимание на такие показатели, как АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин и щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, мочевина и креатинин. Кроме того, полезно будет сдать общий анализ мочи и пройти обследование на синдром дефицита витамина D и на гормон ТТГ.