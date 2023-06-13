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НовостиОбщество13 июня 2023 9:08

Томичам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год для проверки здоровья

Обследования помогут выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии
Александра Тайбатрова
Томичам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год для проверки здоровья

Томичам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год для проверки здоровья

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врачи советуют регулярно проводить обследования своего организма, чтобы обнаружить возможные проблемы со здоровьем еще до проявления симптомов. В том числе каждый год нужно сдавать необходимые анализы. Какие именно, «АиФ-Томск» рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Все, кто старше 30 лет, а особенно тем, кто имеет проблемы с весом, я рекомендую раз в год сдавать анализы на такие биохимические показатели, как глюкоза, холестерин, железо, триглицериды», - объяснил специалист.

Также полезным будет общий анализ крови, поскольку в него включены такие важные параметры здоровья организма, как наличие воспаления, уровень свертываемости крови. Если параметры выше или ниже нормы – это признак того, что нужно обратиться к специалисту.

Для проверки работы печени и почек врач-инфекционист Поздняков посоветовал сдавать биохимию и обращать внимание на такие показатели, как АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин и щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, мочевина и креатинин. Кроме того, полезно будет сдать общий анализ мочи и пройти обследование на синдром дефицита витамина D и на гормон ТТГ.