В Томской области в мае на 26% подорожали поездки к Черноморскому побережью России

В Томской области в мае подорожали поездка в Крым и свежая капуста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в мае 2023 года больше всего подорожали свежая белокочанная капуста и поездка на отдых на к Черному море в Крым. Такие данные приводят в Томскстате.

В прошлом месяце индекс потребительских цен в регионе к апрелю составил 100,4%, с начала года – 102,3%.

Продовольственные товары в мае подешевели в среднем на 0,2%. Из ни больше всего подешевели свежие огурцы – на 31,3%, свежие помидоры – на 23,6%; шоколад – на 10,2%, куриные яйца – на 7,5% и кофе растворимый – на 7,5%.

При этом подорожали свежая капуста – на 49,6%; морковка – на 24,3%; свёкла столовая – на 11,5%; чеснок – на 11,2%; лимоны – на 10,7%; творожные сырки – на 8,9%; зелень – на 8,5%; сахар – на 7,9% и куриные окорочка – на 7,4%.

Кроме того на 0,8% подорожала мука, но на 1,4% подешевело молоко питьевое 2,5-3,2% жирности и масло подсолнечное – на 1,4%.

Непродовольственные товары в мае подорожали в среднем – на 0,7%. Так, в цене выросла краска для волос – на 14,0%; пена для бритья – на 9,6%; легковой автомобиль импортный подержанный – на 6,9%; металлочерепица – на 6,4%.

Вместе с тем подешевели печь микроволновая – на 6,3% и шампунь – на 6,2%.

Услуги в мае текущего года в среднем подорожали на 0,8%. Заметный рост цен наблюдался на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 26%; Поездка в скором поезде по направлению Томск — Москва – на 13,9%; поездки в страны Закавказья – на 11,0%; детские ясли-сад – на 8,4% и речной круиз на территории России – на 7,8%.

Вместе с тем подешевели поездка на отдых в ОАЭ – на 15,1% и поездка на отдых в Египет – на 11,7%.