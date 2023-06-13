В Томской области предложили дарить подарок при рождении ребенка

В подарок предлагают включить вещи первой необходимости для малыша и мамы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области предложили дарить подарки новорожденным малышам и их мамам. С таким предложением пришла на прием к губернатору региона Владимиру Мазуру координатор проекта «Крепкая семья», экс-депутат Думы Томска Светлана Щенова. Она принесла на прием образец возможного подарка с предметами первой необходимости для малыша и новоиспеченной мамы.

«Владимир Мазур поручил и.о. замгубернатора области по социальной политике Светлане Грузных определить источники для реализации проекта», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Стоимость вещей, которые Светлана Щенова предложила включить в набор, составила около семи тысяч рублей. Губернатор Мазур предложил включать в подарок товары томских производителей.

Также на приеме у губернатора подняли вопросы расширения культурных, экономических, научных и образовательных связей с Таджикистаном, а также работы общественного транспорта. Представители Ассоциации предприятий автомобильной отрасли региона Константин Олешин и Роман Кобылянский разработали модель работы общественного транспорта и представили ее губернатору. Ее поручили рассмотреть начальнику департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрию Баеву.

Также томичей просят приносить рюкзаки и портфели в пункты сбора.