Томичей просят приносить школьные рюкзаки и ранцы в пункты сбора

Томичей призывают не выкидывать школьные рюкзаки и ранцы после окончания учебного года. Фото: Анна Ковалева

Томичей призывают не выкидывать школьные рюкзаки и ранцы после окончания учебного года, а передавать их в пункты сбора. В июне многие жители Томска получали в мессенджерах соответствующую рассылку.

«По окончанию учебного года у ваших деток есть рюкзаки под замену к следующему году. Большая просьба: не выкидывайте их нещадно, постирайте их и принесите в пункты приема гуманитарки для госпиталей», - говорится в сообщении.

Многим раненым, которых доставляют из зоны СВО в тыл, некуда складывать личные вещи, и рюкзаки пригодились бы им. Ранее сбор рюкзаков проходил в рамках Всероссийской акции, рассказала «МК-Томск» Людмила Петушихина, председатель Союза женщин Томской области. Уже после закрытия сбора томичи продолжали звонить и предлагать вещи для акции. Поэтому было принято решение продолжить сбор сумок, рюкзаков, портфелей и крепких сумок. Важно, чтобы вещи были чистыми, крепкими, а замки и молнии на них работали.

Часть собранных вещей планируют передать в зону СВО, а часть – отдать нуждающимся школьникам.

«Портфели и рюкзаки в хорошем состоянии мы раздадим ребятам в рамках акции «День первоклассника», - уточнила Людмила Петушихина.

Акцию, посвященную сборам в школу ребят из многодетных семей, Союз женщин Томской области проведет в конце августа на Белом озере.

Приносить рюкзаки и сумки можно на улицу Войкова, 2А или на проспект Кирова, 41, офис 43. Перед этим томичей просят созвониться с волонтерами по телефону 89138890386.