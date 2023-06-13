Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 7:27

Пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году получили более 134 тысяч томичей

Общая сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов
Александра Тайбатрова
Общая сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов

Общая сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 134 тысяч жителей Томкой области оформили пособия по временной нетрудоспособности, подсчитали в администрации региона. В среднем томичи провели на больничном по 12 дней, а сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов рублей.

«Чтобы получить пособие, сотруднику не нужно предпринимать дополнительных действий. Фонд всю информацию получает самостоятельно в автоматическом режиме. Для этого работодателям необходимо подключиться к системе электронного документооборота фонда и направить сведения о работниках», — отметил управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

Рассчитывать на выплаты по больничному могут официально работающие граждане, а также адвокаты, нотариусы, предприниматели и т.д. С нынешнего года получать такие выплаты могут и граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, но только если в 2021 и 2022 годах сумма внесенных за них страховых взносов составила не менее 5 558,78 рублей.