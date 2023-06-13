Пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году получили более 134 тысяч томичей

Общая сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 134 тысяч жителей Томкой области оформили пособия по временной нетрудоспособности, подсчитали в администрации региона. В среднем томичи провели на больничном по 12 дней, а сумма выплаченных пособий составила почти 1,7 миллиардов рублей.

«Чтобы получить пособие, сотруднику не нужно предпринимать дополнительных действий. Фонд всю информацию получает самостоятельно в автоматическом режиме. Для этого работодателям необходимо подключиться к системе электронного документооборота фонда и направить сведения о работниках», — отметил управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

Рассчитывать на выплаты по больничному могут официально работающие граждане, а также адвокаты, нотариусы, предприниматели и т.д. С нынешнего года получать такие выплаты могут и граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, но только если в 2021 и 2022 годах сумма внесенных за них страховых взносов составила не менее 5 558,78 рублей.