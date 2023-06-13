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НовостиОбщество13 июня 2023 7:02

Водоснабжение отсутствует на трех улицах в селе Подгорное Томской области

Прокуратура через суд обязала местные власти сделать водоснабжение
Алёна Мищенко
В Томской области прокуратура через суд обязала местные власти сделать водоснабжение в селе.

В Томской области прокуратура через суд обязала местные власти сделать водоснабжение в селе.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Томской области прокуратура через суд потребовала от администрации Подгорнского сельского поселения организовать водоснабжение трех улиц в селе Подгорное, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Чаинского района в рамках проверки установила, что на трех улицах микрорайона Аэропорт в селе Подгорное отсутствует центральное водоснабжение.

«При этом на этих улицах под индивидуальное жилищное строительство выделено 15 земельных участков, на 9 из которых уже возведены объекты», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура через суд потребовала обеспечить водоснабжение жителей улиц Мира, Дружбы и Благодатной.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Подгорнского сельского поселения до января 2025 года обеспечить водой названные улицы.

Судебное решение не вступило в законную силу.