Водоснабжение отсутствует на трех улицах в селе Подгорное Томской области

В Томской области прокуратура через суд обязала местные власти сделать водоснабжение в селе. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Томской области прокуратура через суд потребовала от администрации Подгорнского сельского поселения организовать водоснабжение трех улиц в селе Подгорное, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Чаинского района в рамках проверки установила, что на трех улицах микрорайона Аэропорт в селе Подгорное отсутствует центральное водоснабжение.

«При этом на этих улицах под индивидуальное жилищное строительство выделено 15 земельных участков, на 9 из которых уже возведены объекты», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура через суд потребовала обеспечить водоснабжение жителей улиц Мира, Дружбы и Благодатной.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Подгорнского сельского поселения до января 2025 года обеспечить водой названные улицы.

Судебное решение не вступило в законную силу.