Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 6:07

За прошедшие выходные в Томской области потушили почти 40 лесных пожаров

В районах продолжают действовать 17 лесных пожаров
Алёна Мищенко
В Томской области действует 17 лесных пожаров.

В Томской области действует 17 лесных пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие выходные дни в районах Томской области было ликвидировано 39 лесных пожаров. Сейчас продолжается тушение 17 лесных пожаров в четырех лесничествах области. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

«В настоящее время идут работы по тушению 17 лесных пожаров в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском лесничествах. Более половины из них находятся в труднодоступных местах. На стадии локализации 2 лесных пожара на площади 815 га в Верхнекетском районе», — говорится в сообщении.

Пожары тушили 651 человек и 42 единицы техники. Из районов, где ликвидированы возгорания, силы и средства были направлены в районы с действующим лесными пожарами. Сейчас там наблюдается наиболее сложная ситуация.

В департаменте напоминают, что для помощи личному составу томских лесопожарным были привлечены дополнительные силы в составе 284 огнеборцев из других областей.

Также продолжается авиационный мониторинг. На ежедневном патрулировании находится 5 самолетов Ан-2, 4 вертолета Ми-8, включая вертолет Ми-8 МТВ с увеличенной дальностью полета.

С 7 июня в лесах области проводят работы по искусственному вызыванию осадков. В минувшие выходные зондировщик Ан-26 был задействован над территорией Верхнекетского, Парабельского и Колпашевского районов.

Всего с начала года потушено 127 лесных пожаров на общей площади 7216,56 гектаров.