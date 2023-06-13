За прошедшие выходные в Томской области потушили почти 40 лесных пожаров

В Томской области действует 17 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие выходные дни в районах Томской области было ликвидировано 39 лесных пожаров. Сейчас продолжается тушение 17 лесных пожаров в четырех лесничествах области. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

«В настоящее время идут работы по тушению 17 лесных пожаров в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском лесничествах. Более половины из них находятся в труднодоступных местах. На стадии локализации 2 лесных пожара на площади 815 га в Верхнекетском районе», — говорится в сообщении.

Пожары тушили 651 человек и 42 единицы техники. Из районов, где ликвидированы возгорания, силы и средства были направлены в районы с действующим лесными пожарами. Сейчас там наблюдается наиболее сложная ситуация.

В департаменте напоминают, что для помощи личному составу томских лесопожарным были привлечены дополнительные силы в составе 284 огнеборцев из других областей.

Также продолжается авиационный мониторинг. На ежедневном патрулировании находится 5 самолетов Ан-2, 4 вертолета Ми-8, включая вертолет Ми-8 МТВ с увеличенной дальностью полета.

С 7 июня в лесах области проводят работы по искусственному вызыванию осадков. В минувшие выходные зондировщик Ан-26 был задействован над территорией Верхнекетского, Парабельского и Колпашевского районов.

Всего с начала года потушено 127 лесных пожаров на общей площади 7216,56 гектаров.