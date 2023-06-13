В Томске бывшего инспектора ГИБДД осудили на семь лет за взятки в 1 млн рублей

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В Томске бывшего инспектора ГИБДД приговорили к 7 годам колонии с испытательным сроком 5 лет за получение взяток на сумму порядка 1 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Суд установил, что с марта 2017 года по май 2019 года сотрудник ГИБДД получал взятки за регистрацию транспортных средств во внеочередном порядке. Размер полученных взяток составил порядка 1 млн рублей.

Октябрьский районный суд признал виновным бывшего инспектора ГИБДД УМВД России по Томской области в получении взятки и мелком взяточничестве.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Гособвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Прокурор поддержал доводы апелляции. При этом обратил внимание суда на особую тяжесть и повышенную общественную опасность преступлений против государственной власти, промежуток согрешения преступления и сумму незаконно полученных денег.

Томский областной суд согласился с позицией прокурора, отменил условное осуждение и назначил к отбытию наказания исправительную колонию строгого режима.

После освобождения из колонии осужденный также не сможет занимать должности в правоохранительных органах 3 года.