На границе с Китаем арестовали 27 тонн томского кедрового ореха из-за долга в 9 млн рублей

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Томская организация по заготовке кедрового ореха зодолжала по аренде около 9 млн рублей. Судебные приставы запретили фирме выпускать товар за пределы РФ и арестовали в Приморье 27 тонн кедрового ореха, который планировались поставить в Китай, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

По данным ведомства, томская организация по заготовке кедрового ореха не заплатила за аренду лесного участка облдепартаменту лесного хозяйства. Суд взыскал с нарушителя 8,3 миллиона рублей в пользу департамента. Компания не выплатила долг в пятидневный добровольный срок, из-за этого ей был начислен исполнительский сбор в бюджет РФ — около 600 тысяч рублей.

«В отделение судебных приставов по Томскому району поступила информация от взыскателя о том, что через один из пунктов таможни в Приморском крае периодически переправляется товар должника в Китай», — говорится в сообщении.

В Уссурийскую таможню от томских приставов было направлено постановление запретить выпускать товар за пределы экономической зоны РФ. После того как вывоз груза был заблокирован, судебные приставы Приморья арестовали 27 тонн очищенного от скорлупы ореха.

Кедровый орех планировалось направить на оценку специалисту, однако вопрос разрешился на следующий день после ареста, когда на депозитный счет отделения поступила сумма необходимая для погашения долга.