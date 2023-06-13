Стартовало голосование за последнего финалиста конкурса "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

Во вторник, 13 июня, стартовало голосование за последнего 13 финалиста в конкурсе «Главный котик Томска 2023». Проголосовать за понравившегося питомца можно на сайте портала «АиФ-Томск».

Напомним, 20 марта был объявлен конкурс «Главный котик 2023». Каждую неделю томичи выбирали котиков, которые смогут получить шанс выиграть годовой запас корма.

По правилам конкурса, победитель недели получает сертификат от партнеров и проходит в финал, где сможет побороться за главный приз.

Отдать свой голос за понравившегося питомца на этой неделе можно до 16 июня. Участие принимают 50 котиков, а уже 20 июня будет объявлен "Главный котик Томска 2023".