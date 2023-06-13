Из-за тумана задержали прилет четырех рейсов в томский аэропорт

Сразу несколько авиарейсов не приземлились в томский аэропорт утром 13 июня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром во вторник, 13 июня, произошла задержка сразу нескольких авиарейсов, которые должны были приземлиться в Томске. Как следует из расписания онлайн-табло томского аэропорта, задержались самолеты из Москвы, Новосибирска и Красноярска.
Задержка всех рейсов составляет более трех часов. Кроме того, вылеты из Томска продолжаются по расписанию.
Фото: онлайн-табло томского аэропорта
Также, по данным томского аэропорта, задерживается авиарейс из Стрежевого.
Напомним, утром 13 июня город накрыл устой туман. В течение дня, по прогнозам синоптиков, в областном центре ожидается переменная облачность, без осадков и +18 градусов.