Из-за тумана задержали прилет четырех рейсов в томский аэропорт

Сразу несколько авиарейсов не приземлились в томский аэропорт утром 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром во вторник, 13 июня, произошла задержка сразу нескольких авиарейсов, которые должны были приземлиться в Томске. Как следует из расписания онлайн-табло томского аэропорта, задержались самолеты из Москвы, Новосибирска и Красноярска.

Задержка всех рейсов составляет более трех часов. Кроме того, вылеты из Томска продолжаются по расписанию.

Фото: онлайн-табло томского аэропорта

Также, по данным томского аэропорта, задерживается авиарейс из Стрежевого.

Напомним, утром 13 июня город накрыл устой туман. В течение дня, по прогнозам синоптиков, в областном центре ожидается переменная облачность, без осадков и +18 градусов.