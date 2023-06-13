Закладка первого камня в основание нового храма прошла на въезде в Томск

Чин освещения закладного камня в основание нового храма прошел на въезде в Томск. Фото: Ксения Высотина

В День России, 12 июня, прошел чин освещения закладного камня в основание нового храма на въезде в Томск, сообщила томская епархия. Располагаться храм Входа Господня в Иерусалим возле нового микрорайона «Левобережный лайф» у озера Боярское.

Напомним, что о строительстве храма на Левобережье стало известно в мае 2022 года. Участок находится рядом с озером Боярское, неподалеку от ведущих в Томск дорог. Здесь планируют обустроить сквер и цветники, сделать детскую площадку.

Приехать на чин освящения могли все желающие. До места томичей довозили на бесплатном автобусе, который отъезжал от Воскресенской церкви и Богоявленского собора.

Задуманный в шатровом стиле храм высотой 40 метров и рядом стоящая часовня высотой 25 метров будут видны каждому, кто въезжает и выезжает из Томска по Коммунальному мосту.