Густой туман накрыл некоторые районы Томска утром 13 июня

Фото: Екатерина Горникова

Утром во вторник, 13 июня, густой туман накрыл некоторые районы Томска и Северска.

Фото: Екатерина Горникова

В частности, как сообщают очевидцы в социальных сетях, туман застали на Иркутском тракте, в Зеленых горках, в микрорайоне Радонежский, на улице Беринга, на проспекте Комсомольском и в других районах. Дымка наблюдалась и в Северске.

Как прогнозировали синоптики, во вторник жителей Томска ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит до +16…+18 градусов. Скорость ветра будет достигать 4-8 м/c, в порывах до 14 м/с.