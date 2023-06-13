Прохладная погода до +18 градусов ожидается в Томске 13 июня

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске во вторник, 13 июня, синоптики прогнозируют температуру от +16 до +18 градусов, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в городе без существенных осадков, также ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Томской области во вторник дневная температура поднимется до +15…+20°С, местами до +10°С.. Прогнозируется переменная облачность, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.