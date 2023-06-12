Неизвестный мужчина выхватил телефон из рук томички на глазах у прохожих

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томскую полицию обратилась женщина, которая рассказала о грабеже на улице Киевская. Неизвестный мужчина выхватил мобильный телефон из рук 17-летней подруги заявительницы и скрылся. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального УМВД России.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов, задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель областного центра», - сказано в сообщении.

Сотовый телефон стоимостью более 15 000 рублей изъяли у задержанного и уже передали собственнице. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ – «Грабеж».

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