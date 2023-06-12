За сутки на севере Томской области потушили 12 лесных пожаров

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

12 лесных пожаров ликвидировали за прошедшие сутки в 6 лесничествах: Каргасокском, Парабельском, Бакчарском, Верхнекетском, Колпашевском и Васюганском. Кроме того, локализирован еще 1 пожар - в Парабельском районе. Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.

«В настоящее время идут работы по тушению 21 лесного пожара в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском и Колпашевском лесничествах. Более половины из них находятся в труднодоступных местах», - сказано в сообщении.

Ситуацию с разбушевавшейся стихией прокомментировал руководитель региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Томской области Сергей Хомяков.

«Ведется переброска личного состава с ликвидированных пожаров на вновь обнаруженные, а также идет наращивание сил и средств на действующих пожарах за счет освободившихся сил и прибывающего резерва», - сказал Сергей Тарасович.

В пресс-службе департамента также уточнили, что дополнительные силы запрошены и из федерального резерва ФБУ «Авиалесохрана». Авиамониторинг ведут на 5 самолетах и 4 вертолетах.

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в Верхнекетском и Бакчарском лесничествах. В борьбе с огнем задействованы 651 человек и 42 единицы спецтехники.

Всего с начала 2023 года в Томской области ликвидировали 122 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 7057,56 га.

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