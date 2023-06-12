В Томской области эвакуировали 117 транспортных средств за неделю

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За период с 2 по 8 июня 2023 года в регионе эвакуировали 117 транспортных средств. Причиной стали нарушения водителями Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«В отношении 32 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 10– в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов», - сказано в сообщении.

К административной ответственности за этот же период привлекли 35 водителей, управлявших транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям. Также во время езды задержали 64 нетрезвых автолюбителя. 8 из них – с признаками опьянения «повторно». Уголовные дела возбудили по статье 264.1 УК РФ.

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