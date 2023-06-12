Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Томской области 12 и 13 июня

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

В понедельник и вторник, 12 и 13 июня, в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чрезвычайная пожароопасность – это 5-й, самый высокий, класс опасности. При нем очень вероятно возгорание травы, торфяников, лесных массивов и легковоспламеняющихся материалов. Такая ситуация возникает при длительном периоде пониженных сумм осадков в сочетании с повышенными температурами воздуха.

По информации ГУ МЧС России по Томской области, при объявлении такого режима следует опасаться возгораний в населенных пунктах, а также ландшафтных пожаров, которые могут распространиться на места проживания людей и на объекты экономики. Может произойти задымление территорий.

В департаменте лесного хозяйства Томской области уточнили, что с начала действия ЧС на территории региона организовано 14 мобильных групп арендаторов для наземного мониторинга местности.

«Активную помощь в тушении лесных пожаров оказывают арендаторы лесных участков. До прибытия лесопожарных служб под руководством ответственного за тушение они ведут посильную работу по ликвидации огня и патрулированию смежных участков», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее «КП Томск» рассказал, что в Томской области продолжают тушить 22 лесных пожара.

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