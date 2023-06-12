В Томске воздух прогреется до +23 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 12 июня, жителей и гостей Томска порадует теплая погода: столбик термометра поднимется до +23°С. Свежие данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность. В конце дня пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с. Порывы достигнут 13 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность. Кроме того, метеорологи обещают кратковременные дожди, местами грозы.

«Ветер южный с переходом на западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 17 м/с», - уточняют синоптики.

Воздух в некоторых районах региона прогреется до +26°С.

Читайте также День России — 2023: полная программа празднования в Томске