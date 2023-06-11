Дополнительные силы из Югры привлекут для тушения пожаров в Томской области

Дополнительные силы из Югры привлекли для тушения лесных пожаров в Томской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области для тушения лесных пожаров прибудут дополнительные силы из Ханты-Мансийского округа. Эти специалисты будут тушить огонь в Каргасокском районе, сообщили в облдепаратменте лесного хозяйства.

«В ходе оперативного штаба было принято решение дополнительно привлечь силы федеральной служба «Авиалесоохраны» в количестве 64 человек. Они в течение суток должны прибыть на территорию Томской области. Они тушили пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, там ситуация стабилизировалась», — сказал глава департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

Также с территории Томской области убывает 25 авиапожарных из Тывы, которые возвращаются в республику на тушение лесных пожаров.

Дополнительные силы из Ханты-Мансийского автономного округа будут задействованы в ликвидации огня в Каргасокском районе.