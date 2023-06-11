В Томске в День России перекроют движение на улице Набережная реки Томи

В Томске перекроют дорогу на улице Набережная реки Томи. Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 12 июня, на несколько часов перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России, сообщили в пресс-службе мэрии.

«12 июня с 8:00 до 17:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Набережная реки Томи от проспекта Ленина в месте заезда к зданию администрации Томской области до улицы Карла Маркса», — говорится в сообщении.

Проезд перекроют для обеспечения безопасности томичей во время концерта ко Дню России.

С полной программой мероприятий ко Дню России можно ознакомиться в нашем материале.