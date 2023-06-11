В Томской области средняя зарплата оказалась одной из самых высоких в СФО

Фото: Анастасия Осипова

Томскстат ко Дню России проанализировал цифрами статистики, какое место занимает Томская область среди субъектов РФ и Сибири.

По состоянию на 1 января 2023 года в Томской области проживало 1052,1 тысячи человек. По этому показателю область занимала 48 место среди 85 субъектов РФ и 7 место среди регионов СФО.

Индекс промышленного производства в начале года составлял 96,1%. Здесь Томская область встала на 67 место в РФ и на 8 место в СФО.

Темп роста сельскохозяйственного производства составил в первом квартале этого года 102,0%. Регион оказался на 41 месте в РФ и на 3 месте в СФО.

«Ввод жилья в расчёте на 1000 человек населения в I квартале 2023 года составил в Томской области 159 кв. метров, и по этому показателю Томская область занимала 48 место по России и 5 место в Сибири», — говорится в сообщении.

Средний душевой доход в начале года в Томской области составил 32 502 рубля в месяц. По этому показателю область попала на 43 место в РФ и 4 место в Сибири.

А вот средняя зарплата в региона за январь-март 2023 года составляла 57 203 рубля — 27 место в РФ и 4 место в СФО.