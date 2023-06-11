«Ехал к родителям»: знакомые рассказали о погибшем в ДТП на томской трассе

Фото: УМВД по Томской области

Знакомые погибшего рассказали о томиче, который погиб в лобовом ДТП на трассе Томск — Мариинск. Мужчин ехал к родителям с братом и девушкой.

Напомним, ночью 10 июня на 32 км трассы Томск — Мариинск столкнулись встречные автомобили Nissan Qashqai и Subaru Forester. Водитель Subaru погиб на месте, водитель автомобиля Nissan и двое пассажиров Subaru Forester — 16- летний подросток и 21-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу.

Знакомая погибшего, которая раньше жила с ним в одной деревне, рассказала, что мужчина ехал к родителям в Зырянский район с младшим братом и девушкой.

«Ему было примерно 32. Позитивный, всегда с улыбкой, с шутками, добрый. Был старшим братом, в семье их трое братьев. Помогал родителям, жил и работал в городе, на выходные ездили к ролителям. Не женат, детей нет», - поделилась женщина с изданием «АиФ-Томск».

В настоящее время полиция ищет очевидцев данного ДТП.