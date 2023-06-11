Житель Северска потерял более 200 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

Фото: Ксения Высотина

В Северске мужчина потерял более 200 тысяч рублей, пытаясь воспользоваться интим-услугами. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 26-летний житель Северска с заявлением о краже денег.

По предварительным данным, мужчина захотел воспользоваться интим-услугами. В интернете он выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному телефону.

«Собеседница сообщила, что необходимо внести предоплату в размере 2 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. Через несколько минут поступил звонок от неизвестного мужчины, который пояснил, что необходимо повторить перевод», — говорится в сообщении.

Под различными предлогами мужчина перевел мошенникам более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.