В Томске завершились поиски пропавшей 22-летней девушки

В Томске нашли живой 22-летнюю девушку. Фото: Ксения Высотина

В Томске найдена живой 22-летняя Елены М., которая уехала в Новосибирск и без вести пропала. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, томичка пропала 7 июня. В тот день утром ушла из дома и не вернулась. Было известно, что девушка уехала в Новосибирск и без вести пропала. В поисках участвовали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Миронович Елена Вадимовна найдена, жива! Благодарим за распространение информации!», - говорится в сообщении волонтеров.

Где была найдена девушка не сообщается.