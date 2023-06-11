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НовостиОбщество11 июня 2023 2:32

В Томске завершились поиски пропавшей 22-летней девушки

Она найдена живой
Алёна Мищенко
В Томске нашли живой 22-летнюю девушку.

В Томске нашли живой 22-летнюю девушку.

Фото: Ксения Высотина

В Томске найдена живой 22-летняя Елены М., которая уехала в Новосибирск и без вести пропала. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, томичка пропала 7 июня. В тот день утром ушла из дома и не вернулась. Было известно, что девушка уехала в Новосибирск и без вести пропала. В поисках участвовали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Миронович Елена Вадимовна найдена, жива! Благодарим за распространение информации!», - говорится в сообщении волонтеров.

Где была найдена девушка не сообщается.