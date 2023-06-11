Переменная облачность и +23 градуса ожидаются в Томске 11 июня

Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 11 июня, термометры покажут около +23 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Об этом сообщили в Томском гидрометцентре.

В пятницу в городе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на южный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +21…+23°С.

По области местами небольшие дожди, грозы. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на южный 3-8 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура днем составит +21…+26°С, местами +10…+15°С.