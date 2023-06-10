В Томске 10 и 11 июня изменится схема движения трамваев из-за ремонта путей

Из-за ремонта путей трамваи №2, №4 и №5 не будут ездить 10 и 11 июня. Фото: Анна Ковалева

В Томске ремонтируют трамвайные пути на улице Елизаровых на участке между домами 39 и 41. Из-за этого трамваи маршрутов №2, №4 и №5 не будут ездить 10 и 11 июня.

А трамваи № 1 и №3 изменят схему движения с 06.00 10 июня до 21.00 11 июня.

Трамвай №1 будет ездить по маршруту: Восточная – площадь Батенькова – Черемошники.

Трамвай №3 отправится по маршруту: Восточная – улица Лебедева – площадь Батенькова.

Напомним, что участок улицы Никитина в Томске перекрыт до 13 июня из-за аварийных работ.