«Ростелеком» призывает организации и население согласовывать строительные работы

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» для обеспечения жителей бесперебойной связью напоминает о необходимости согласования земляных работ. Оператор регулярно рассылает в адрес юридических лиц-владельцев спецтехники предупредительные письма, в которых разъясняется порядок подготовки к строительству. За прошлый год было отправлено порядка 2000 подобных уведомлений*.

Томский филиал «Ростелекома» в 2022 году зафиксировал 26 случаев повреждений линий связи. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. В 2023 году таких аварийных ситуаций было уже 23. Чаще всего порывы кабеля происходят из-за отсутствия согласования строительных работ с оператором.

«Кроме аварий, связанных с раскопками, бывают инциденты, когда люди с преступным умыслом портят кабельные линии компании. Отмечу, что за последние пять лет число таких ситуаций значительно снизилось. В прошлом году Томский филиал “Ростелекома„ подал два заявления в полицию в отношении двух томичей, в одном случае возбуждено уголовное дело», — говорит правовой партнер «Ростелекома» Мария Тарасова.

Для оперативного восстановления телеком-соединения по городу и области круглосуточно дежурят аварийные бригады. На устранение повреждений для специалистов провайдера установлено определенное время, от двух часов до трех суток, в зависимости от масштаба и места аварии. В некоторых случаях требуется специальная техника и оборудование.

«Наиболее важные участки нашей магистральной сети зарезервированы. В момент аварии на основном канале передачи данных сигнал автоматически перенаправляется на запасной. Однако, есть линии без резервных путей, и в случае порыва кабеля без связи могут остаться тысячи людей. Поэтому еще раз призываю согласовывать с нашей компанией проведение земляных строительных работ», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Для уточнения порядка получения разрешения на проведение земляных работ юридическим и физическим лицам необходимо позвонить по круглосуточному номеру телефона 8 800 300 02 34.

* По правилам охраны линий и сооружений связи для выполнения работ, связанных с вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров в пределах охранных зон линий связи, должно быть получено письменное согласие оператора.