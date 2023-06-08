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НовостиОбщество8 июня 2023 7:17

Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за грозы и ветра

Гроза ожидается 9 июня
Алёна Мищенко
В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы.

В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы.

Фото: Ксения Высотина

Дожди, грозы, ветер и град ожидаются в Томске 9 июня. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение, предупредили в томской поисково-спасательной службе.

"Штормовое предупреждение. 9 июня 2023 года по Томску ожидаются дожди, грозы, град, местами ливни. Усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Томичей призывают соблюдать меры безопасности, а именно необходимо не находиться вблизи деревьев, линии электропередачи и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.