Сибирский банк выбрал топ-25 стартапов четвёртой волны международного акселератора Sber500

Сбер выбрал 25 стартапов для участия в четвёртой волне международного акселератора Sber500. Команды приступили к обучению, которое продлится шесть недель. Успешные выпускники получат возможность протестировать свои решения в Сбере и в 30 корпорациях-партнёрах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты и привлечь инвестиции.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнёров. Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов, усовершенствуют свои бизнес-процессы, найдут новых заказчиков и инвесторов и кратно увеличат свою выручку».

Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе — отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них — стартапы из России, Индии и Турции.

Defi и Web3.0

Data Analytics & Big Data

HealthTech

MarTech

E-commerce & Marketplace

PropTech & Logistic

Productivity Tool & HRTech

ESG & Others

Обучение в акселераторе завершится Демоднём, на котором стартапы выступят перед руководством Сбера, инвесторами и представителями корпораций, активно внедряющих инновации. Выпускники предыдущих трёх волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 млрд рублей, заключили свыше 6000 коммерческих контрактов, а годовой объём выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.