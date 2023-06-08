В Томске продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки

Фото: УМВД по Томской области

В Томске продолжаются поиски без вести пропавшей 15-летней Вероники Гынгазовой, местонахождение которой неизвестно с 6 июня 2023 года.

Напомним, вечером 7 июня полиция опубликовала ориентировку на поиск Вероники Гынгазовой 2008 года рождения. Девочка ушла из дома на улице Иртышской еще 6 июня. Ее рост – 150 сантиметров, волосы светло-русые, глаза – голубые. Была одета в топик белого цвета, черные кеды и брюки в черно-белую полоску. Известно, что при себе у школьницы была сумка на поясе черного цвета.

Как сообщила журналисту «КП-Томск» представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», поиски девочки продолжаются.

«Да, у нас есть эта заявка, работа ведется, поиски продолжаются», — сообщили в отряде.

Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшей необходимо сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно), либо по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Октябрьскому району Томска по телефону: 8 953 927 62 28.