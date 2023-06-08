Шесть человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Томске

В Томске при пожаре в пятиэтажке спасено шесть человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске днем 7 июня произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Сергея Лазо. Шесть человек были спасены, сообщили в регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Сергея Лазо поступил оперативному дежурному в 14:15. Возгорание произошло на 3 этаже в квартире. На момент прибытия пожарных шел открытый огонь с балконов на 3 и 4 этаже.

«По лестничным маршам пожарными было спасено 6 человек», — говорится в сообщении.

В пожаре обгорела вещная обстановка и обшивка на балконе в двух квартирах. Общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 14:37. Причина пожара устанавливается.