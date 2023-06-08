В Томской области осудили 19-летнюю девушку за нападение с ножом в новогоднюю ночь

В Томской области осуждена девушка за тяжкий вред здоровью незнакомцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 19-летнюю жительницу Шегарского района приговорили к 2 годам лишения свободы условно за причинение тяжкого вреда незнакомцу в новогодню ночь. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, девушка встречала Новый 2023 год в гостях у знакомого в шумной компании. Во время празднования к дому ее друга приехали незнакомые ей молодые люди, после чего вся компания вышла на улицу.

«В ходе начавшегося конфликта девушка дважды ударила одного из незнакомцев ножом, чем причинила его здоровью тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Девушку признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Виновную приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.