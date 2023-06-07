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НовостиОбщество7 июня 2023 16:06

В Томском районе двое мужчин совершили 15 дачных краж

Они похитили имущество на 370 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
Общая сумма ущерба составила около 370 тысяч рублей. Фото: Сиб.фм

Общая сумма ущерба составила около 370 тысяч рублей. Фото: Сиб.фм

Двое мужчин совершили 15 краж с дачных участков в Томском районе, рассказали в прокуратуре региона. Один из них – из Асиновского района, а второй – из Чаинского. Кражи они совершали с июля 2021 года по октябрь 2022 года. Они похищали электроинструменты, велосипед, самовар, пневматическую винтовку и другие вещи.

«Общая сумма ущерба составила около 370 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Один из мужчин по решению суда приговорен к пяти годам колонии строго режима, второй – четырем годам и трем месяцам. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что трое жителей Томской области продали краденый металлолом за 55 тысяч рублей.