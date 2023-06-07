Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 15:19

Расходы на ОМС в Томской области в 2022 году составили почти 22 миллиарда

Финансирование высокотехнологичной помощи увеличили на 45%
Александра Тайбатрова
В 2022 году на 45% увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи

В 2022 году на 45% увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году расходы фонда ОМС в Томской области составили 21,8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области. Всего по полисам обязательного медицинского страхования помощь томичам оказывали 116 организаций. 56 из них – частные, 54 – областного подчинения и шесть – федерального. А 48 организаций работали по ОМС в условиях стационара.

«В 2022 году на 45% увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи», - сообщается на сайте Законодательной думы.

Финансирование скорой медицинской помощи в 2022 году было увеличено на девять процентов.

Напомним, что в Клюквинке Томской области построят врачебную амбулаторию за 20 миллионов.