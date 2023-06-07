Расходы на ОМС в Томской области в 2022 году составили почти 22 миллиарда

В 2022 году на 45% увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи
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В 2022 году расходы фонда ОМС в Томской области составили 21,8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области. Всего по полисам обязательного медицинского страхования помощь томичам оказывали 116 организаций. 56 из них – частные, 54 – областного подчинения и шесть – федерального. А 48 организаций работали по ОМС в условиях стационара.
«В 2022 году на 45% увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи», - сообщается на сайте Законодательной думы.
Финансирование скорой медицинской помощи в 2022 году было увеличено на девять процентов.
Напомним, что в Клюквинке Томской области построят врачебную амбулаторию за 20 миллионов.