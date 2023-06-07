В Томске 8 июня ожидают грозу и сильный ветер

В Томске 8 июня прогнозируют грозу и сильный ветер. Фото: Сиб.фм

В Томске объявлено штормовое предупреждение на 8 июня. Об этом предупреждает мэрия со ссылкой на Томский гидрометцентр.

По прогнозу, в Томске возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер 17-22 метров в секунду.

Мэрия призывает граждан в такую погоду не находиться рядом с деревьями, слабо закрепленными конструкциями и линиями электропередач. Водителям следует соблюдать скоростной режим.

Ранее в Томске зафиксировали максимальную температуру воздуха +39 градусов.