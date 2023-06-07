В доме на Кольцевом проезде в Томске дети играли на краю подоконника

Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

Томичи заметили детей, которые играли на краю подоконника в доме на Кольцевом проезде. Фотографию очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Только после второго замечания слезли с подоконника», - рассказал автор фотографии.

И автор, и комментаторы задаются вопросом, куда смотрят родители. Кто-то предположил, что родители просто на работе, а дети на время каникул предоставлены сами себе.

Напомним, что в Томске 4-летний мальчик выпал из окна и 22 дня провел в коме. В мае его выписали из больницы.