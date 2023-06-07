В Томске разыскивают девочку, которая ушла из дома 6 июня

Вероника ушла из дома 6 июня Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске полиция разыскивает Веронику Гынгазову 2008 года рождения, информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства. Девочка ушла из дома на Иртышской улице еще 6 июня. Ее рост – 150 сантиметров, волосы светло-русые, а глаза – голубые.

«Была одета в топик белого цвета, черные кеды и брюки в черно-белую полоску», - говорится в сообщении полиции.

Известно, что при себе у девочки была сумка на поясе черного цвета.

Где она сейчас находится, устанавливают сотрудники полиции. Если вам известно, где может быть Вероника, позвоните по телефонам 02 (102 с мобильного) или 8-953-927-62-28.